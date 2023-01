MANIAGO - Uno non bastava. Evidentemente. Anche perché da un po' di tempo nel poligono del Dandolo, il grande appezzamento che da Maniago arriva sino in pianura, c'è parecchio movimento. Già, perché se una volta quel poligono era ad appannaggio quasi esclusivo delle forze armate italiane, oggi, pur restando sotto la gestione dell'Ariete, di fatto è meta degli addestramenti delle truppe americane che arrivano da Vicenza. Non solo. Si sono anche moltiplicati i lanci con il paracadute, tanto che tempo fa era rimasto seriamente ferito anche un marine americano al quale il paracadute si era aperto meno della metà.



IL VILLAGGIO

Ma quell'area del Dandolo è importante soprattutto per un'altra cosa: un villaggio talebano costruito dall'amministrazione americana e una volta decisivo per addestrare i militari che dovevano partire per l'Afghanistan. Il villaggio si trova più o meno al centro del Dandolo, in una posizione favorevole proprio per un attacco simulato. Lancio con il paracadute al buio, avanzamento sino a ridosso dei muri di cinta e poi l'ingresso. In tutto sono tre case che assomigliano a quelle afghane, con i vari passaggi interni ed esterni.



LA RICHIESTA

Ora, però, quel villaggio afghano non è più sufficiente. Ne servono due. Strano, verrebbe da pensare, proprio ora che gli Usa hanno lasciato il campo minato dell'Afghanistan. Eppure è proprio così. L'amministrazione a Stelle e Strisce nei mesi scorsi ha inviato una richiesta per realizzarne un altro. Dove? La domanda era di farlo più indietro rispetto a quello esistente, in un luogo che garantisse la possibilità di una avanzata in campo aperto più lunga per i marines. A quanto pare, però, la Regione, ma soprattutto il Comitato misto paritetico, ha storto il naso. Anzi, hanno proprio detto di no. Perché? Perché poco distante c'è una discarica che diventava quindi incompatibile con un campo di addestramento militare dove si spara e ci sono lanci con il paracadute.



LA SECONDA RICHIESTA

Gli americani hanno preso atto e hanno spostato il raggio piazzando il secondo villaggio a qualche centinaio di metri da quello esistente, ma più verso la pianura. Altro stop. Questa volta a creare problemi erano i prati stabili. Proprio così. Il villaggio avrebbe dovuto essere costruito sui prati stabili. Il veto, però, da quanto emerso, non sarebbe arrivato per questioni ambientali, ma per il fatto che la procedura di costruzione in quel sito avrebbe richiesto maggiori oneri burocratici con una tempistica decisamente più lunga. L'amministrazione Usa, invece, vorrebbe chiudere tutto al massimo per fine maggio, primi di giugno.



TERZA SCELTA

A questo punto è stata trovata una via di mezzo, grazie anche alla collaborazione dello stesso Comitato misto paritetico. In pratica il secondo villaggio afghano sarà realizzato in una vecchia polveriera dismessa, ovviamente sempre all'interno del Dandolo, ma in linea d'aria tra Maniago e Vivaro all'altezza di Tesis. La polveriera è nascosta dal verde e non si vede dalla strada. Gli americani la abbatteranno completamente e in poco tempo realizzeranno il villaggio, simile all'altro, con tre o quattro case caratteristiche, che diventerà parte integrante delle esercitazioni dei paracadutisti e dei marines. Ma non è tutto. Sempre nell'area, grazie al fatto che i due villaggi possono essere utilizzati separatamente (leggi due missioni) ci sarà spazio anche per le esercitazioni dei corpi speciali italiani che in ogni caso dovranno essere autorizzati.



ESERCITAZIONI

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina sono decisamente aumentate le esercitazioni dell'esercito americano almeno su due dei tre poligoni che ci sono in provincia, il Dandolo, appunto e quello di Cao Malnisio dove, però, il gruppo Setaf di Vicenza (soldati americani e italiani) utilizzano diverse armi oltre a mezzi corazzati anche se non di grande stazza. Oltre a questo c'è da registrare che si è anche intensificata l'esercitazione con i caccia della Base Usaf. Soprattutto di notte.