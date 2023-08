PORDENONE - Non è passato inosservato il "raduno" al ristorante "Teodora" di Sequals, gestito da Ferdinando Polegato a braccetto con la moglie che dà il nome al locale e organizzato per commemorare il compleanno di Benito Mussolini. Una dura replica, ad esempio, è arrivata dalla federazione pordenonese del Partito Comunista italiano.

«La definiscono rimpatriata tra amici quando in realtà è una chiara dimostrazione di celebrazione del fascismo. Festeggiare il compleanno del duce non può essere derubricata a questione folkloristica - attaccano -. In Germania un'iniziativa del genere in memoria di Hitler sarebbe sanzionata penalmente. Le chiamano "goliardate" ma quelle del ristoratore di Sequals sono azioni che rientrano nella ricostruzione di quel substrato culturale che ha determinato le premesse del fascismo. Non comprendiamo il silenzio dell'Anpi provinciale, che rispettiamo e invitiamo a prendere posizione in merito, ma soprattutto ci meraviglia l'imbarazzante passività delle istituzioni preposte che dovrebbero vigilare sul rispetto della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Facciamo quindi appello a tutte le forze politiche e alle realtà associazionistiche antifasciste e alle istituzioni democratiche affinché vengano impedite determinate manifestazioni e che in tali circostanze si preveda l'applicazione del reato di apologia del fascismo come da leggi in vigore».