POLCENIGO - E' un duro confronto quello esploso da una parte il sindaco del paese Mario Della Toffola, dall'altra alcune associazioni animaliste. Il caso che mette in contrapposizione due diversi modi di vedere le cose è quello di un gruppo di piccoli di germano reale di casa sul Gorgazzo, torrente in alcuni tratti in secca, di questi tempi, come del resto la grotta sorgente stessa, ridotta ai minimi termini. Per gli anatroccoli in questione, sui social domenica sono comparsi post dai toni alquanto allarmati, di persone preoccupate per il destino delle povere bestiole. Qualcuno esortava ad andarli a prendere, altri a portar loro da mangiare e c'è perfino chi chiamava tutti a raccolta armati di secchi d'acqua.



IL SINDACO

«Evidentemente per non sapere che la natura carsica del torrente quelle secchiate d'acqua se le berrebbe in un lampo e la situazione non cambierebbe affatto» ricorda il primo cittadino che sull'argomento masurin, ha interpellato il centro di recupero della fauna selvatica di Fontanafredda ed ora sta predisponendo un'apposita ordinanza che vieterà di dar mangiare ai germani. Molti non si rendono conto che si tratta di animali selvatici e che non è la prima volta che il torrente ha poca acqua. I volatili si sposteranno da soli trovando sia il cibo, in questo periodo abbondante, sia l'acqua, a 600 - 700 metri da dove si trovano ora, nella zona dietro al campo sportivo, oppure nella direzione opposta, alla confluenza con il Livenza, dove l'acqua non manca. Una tesi che molti animalisti reputano errata. A loro dire i piccoli non sarebbero ancora in grado di spostarsi così tanto e dunque rischierebbero le penne.



LA REPLICA

«Per contro, a questi pseudo animalisti varrà la pena ricordare che far trovare cibo gratis agli animali selvatici significa creare pericolosi assembramenti che aumentano a dismisura rischi come il botulino o l'aviaria. Magari dovrebbero pensare di più alla salute degli animali che vogliono difendere, anzichè agire egoisticamente». Non ci va leggero il sindaco che dalla sua ha proprio il parere del Centro di recupero fauna selvatica. Domenica pomeriggio c'è stato anche chi ha chiamato i vigili del fuoco in aiuto agli anatroccoli, ma i pompieri non sono intervenuti. Vedremo come deciderà di rispondere al provvedimento l'Enpa, l'Ente protezione animali, e se deciderà di farlo. Nel frattempo, alcuni volontari animalisti hanno già espresso l'intenzione di tenere monitorata la situazione, per capire se i piccoli di Germano reale riusciranno a cavarsela. Una polemica che potrebbe andare avati per molto.