POLCENIGO - Polcenigo in lutto per la morte di Elisa Bravin, 41 anni, dipendente del Comune da una ventina d’anni. Molto conosciuta in paese, da qualche anno, dopo il matrimonio con Alberto Stinat, si era trasferita a Sarone di Caneva . « È stato un privilegio lavorare con lei - ha dichiarato il sindaco , Mario Della Toffola, che considerava Elisa un punto di riferimento nell’attività d ell’ ufficio - le sue capacità personali erano apprezzate da tutti quanti hanno avuto modo di conoscerla : una persona riservata, sempre disponibile, sempre serena. Ma non tutti sanno che era una professionista capace e stimata nel suo lavoro, una persona di fiducia , a cui affidare anche le questioni più delicate , che ha sempre collaborato con i segretari comunali, con cui si rapportava per tirare le fila del lavoro. Ci mancherà moltissimo ».

Figlia di Carmen Pessotto, storica maestra della scuola primaria del centro pedemontano e di Giacinto Bravin, Elisa si era diplomata al L iceo classico di Pordenone, per poi proseguire i suoi studi a Trieste, dove conseguì la laurea in Scienze p olitiche. Il lavoro a Polcenigo, dove vin se un concorso, occupandosi della segreteria A ffari generali del Comune. P oi il matrimonio e la nascita del figlio, a cui era molto legata. « La sua riservatezza l ’ ha portata a parlare poco anche della sua malattia, una malattia rara , manifestata si una decina di anni fa . N on per pudore, ma per timore di poter costituire un peso per gli altri. L’ha affrontata con tanta serenità, ma all’ultimo controllo è stata trattenuta in ospedale, a Trieste, per un peggioramento improvviso. Ci ha colti di sorpresa – conclude il sindaco - fino a tre settimane fa era in servizio, da casa, in smart working, poi il ricovero non previsto e l’aggravamento ». Oggi , in giornata , si avranno le informazioni sulla cerimonia funebre.

Ultimo aggiornamento: 17:02

