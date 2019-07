Finte dipendenti ospedaliere rubano in casa di un'anziana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLCENIGO - Un'altra anziana è rimasta vittima di tre donne senza scrupoli che, spacciandosi per dipendenti dell'ospedale di Pordenone, approfittando della sua buona fede, le sono entrate in casa a Polcenigo e, dopo aver rovistato in ogni stanza, le hanno rubato gioielli del valore di 3mila 500 euro. Un furto al quale si somma il dolore e lo stupore di chi si sente impotente davanti ad azioni così meschine di chi approfitta della fragilità di una persona sola; defraudato e umiliato per la sua fiducia verso gli essere umani.