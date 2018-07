Sarà Polcenigo a rappresentare il Friuli per la gara del Borgo più bello

di Paola Treppo

POLCENIGO (Pordenone) - Quest’anno il Friuli Venezia Giulia sarà rappresentato dal comune dinel programma Raigiunto quest’anno alla 6° edizione. Per il 2018 la trasmissione andrà innel mese di novembre e vedrà tutti iche sono stati selezionati contendersi in gara il titolo di Borgo dei Borghi attraverso tre serate eliminatorie e una di gran galà finale.«Con grande soddisfazione ho appreso che Polcenigo è stato selezionato per partecipare alla nota trasmissione di Rai 3. Si tratta sicuramente di un importante riconoscimento per la nostra comunità, ma che va condiviso con tutto il territorio del Pordenonese.Le nostre bellezze naturali, paesaggistiche e architettoniche sono un valore per tutti: residenti, turisti e visitatori - dice il sindaco,-. Come amministrazione abbiamo sempre creduto sull’importanza di valorizzare Polcenigo nel suo complesso: il Borgo, il Parco di San Floriano, il Palù di Livenza sito Unesco, la Santissima, il, la montagna con il borgo di Mezzomonte, il bosco del Cansiglio e la via delle Malghe».