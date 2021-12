Clienti senza Green pass, lavoro nero e scarsa igiene: chiusa la pizzeria Palo Alto 2

SAN QUIRINO (PORDENONE) - Diversi esercizi pubblici di San Quirino sabato sera sono stati controllati dai Carabinieri. Erano tutti in regola con l'obbligo dei Green pass, tranne uno. Si tratta del Palo Alto 2, ex Pratobello, inaugurato lo scorso novembre in via Monte Grappa da Cricersa Garcia, la 36enne che era rimasta coinvolta nelle indagini sul pizzaiolo romeno Marius Lucian Haprian, condannato per l'omicidio di Alessandero Coltro. Il controllo ha avuto conseguenze pesanti. Il locale è stato sospeso dai carabinieri della stazione di Aviano perché non erano state rispettate le norme anti Covid. Ulteriori provvedimenti riguardano violazioni in materia di contrasto al lavoro irregolare e di igiene.

NORME ANTICOVID

Sono state elevate due sanzioni ad altrettanti avventori che erano al tavolo senza Green pass. L'esercente è stata sanzionata, oltre che per il mancato controllo del certificato verde ai due clienti, anche per la totale mancanza dei cartelli di avviso alla clientela in relazione all'emergenza Covid-19. Per tali motivi i carabinieri della Stazione di Aviano hanno disposto la chiusura temporanea del locale per 5 giorni.



LAVORO NERO

All'ispezione erano presenti anche i militari del Nas e colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro di Pordenone. Nella pizzeria c'erano tre dipendenti senza regolare contratto di lavoro. Circostanza che ha comportato sanzioni per un totale di circa 13.300 euro, oltre a un provvedimento di chiusura che verrà revocato non appena i tre dipendenti verranno regolarizzati. Il Nas di Udine ha invece contestato violazioni in merito a carenze igieniche di carattere generale. Nellas stessa serata sono stati fatti dai carabinieri della stazione di Sacile controlli a campione sugli avventori delle tradizionali casette del mercatino di Natale a corte palazzo Ragazzoni a Sacile: non è stata riscontrata alcuna violazione. I controlli da parte dei carabinieri, come informa il capitano Danilo Passi, continueranno su tutto il territorio della Compagnia di Sacile, come previsto dal piano predisposto dal Prefetto di Pordenone.