Pizzeria no green pass: multati gestore, la moglie e due clienti senza certificato

FONTANAFREDDA - Titolare della pizzeria Fassina e la moglie sprovvisti di green pass multati da agenti della Questura e della Guardia di Finanza ieri sera. Il controllo è stato esteso anche i quattro dipendenti, risultati invece essere in regola con il green pass. Gli agenti, inoltre, hanno accertato come ai clienti, seduti all’interno della pizzeria non fosse stato richiesto di esibire e quindi verificare il possesso del certificato verde, ragion per cui i poliziotti hanno controllato e multato due avventori seduti ad un tavolo che ne erano sprovvisti. Il "bilancio" quindi è è di quattro sanzioni pecuniarie da 400 euro ciascuna ai due gestori e alla coppia di clienti. Nel corso del servizio disposto dalla Questura, proseguito fino alla mezzanotte, sono stati controllati altri 7 locali pubblici ove sia titolari che il personale, nonché tutti gli avventori sono risultati in regola in ordine alla normativa sul “green pass”.