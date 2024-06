FIUME VENETO - Il professionista delle pizze Pizzarotruck, Roberto Daneluzzi, con le sue pizze di cinque basi croccanti e leggere, che fa tappa in diverse località del pordenonese con molteplici clienti, non potrà tornare, almeno al momento, nella piazza di Fiume Veneto, che frequenta da tre anni.

L'ANNUNCIO

Lui è un imprenditore che ha scelto di muoversi con i furgoni, i Truck. È in regola, paga le tasse, non è certo abusivo, eppure qualcuno ha fermato il suo lavoro. Ad avvisare i clienti è stato lo stesso Daneluzzi nel gruppo social "Sei di Fiume Veneto Se..." e nel suo profilo: "Avvisiamo tutti gli appassionati del Pizzarò Truck, che per colpa di qualcuno, dopo tre anni di successi, sarà l'ultima volta (sempre se il Comune non troverà un altro spazio) che ci troverete nel parcheggio delle scuole medie di Fiume Veneto".

Spiega ancora Daneluzzi: "Ci è arrivata questa comunicazione dalla Polizia locale, adesso sono in attesa di un incontro con l'amministrazione per cercare una soluzione. Le proverò tutte, perché ve lo meritate. E pensare che la Polizia locale è la stessa che da tre anni parcheggia di fianco e mi saluta gentilmente, quindi qualcosa è cambiato. Qualcuno forse ritiene che siamo sempre più numerosi (riferito ad altri furgoni truck che frequentano la piazza di Fiume Veneto, ndr) e le attività locali ne risentono? Non lo so, ma certo farò qualche tentativo perché mi riservino un'area sensata per fare la mia proposta, a costo di pagare, perché Fiume Veneto mi ha sempre dato tante soddisfazioni".

LA LEVATA DI SCUDI

Una notizia che ha fatto arrabbiare i suoi affezionati clienti: "Devo dire che, da fiumano, mi vergogno per chi ha interrotto il suo magnifico servizio alla nostra comunità", riporta un cliente sui social. Altri commentano così: "Dispiace, l'unica pizza buona che compravo a Fiume Veneto. La concorrenza deve solo prendere esempio visto che non vi hanno permesso di non stare più qui". E ancora: "Sono davvero dispiaciuta per la vostra pizza spettacolare, il vostro sorriso, la simpatia, non trovo giusto quanto vi è accaduto. Non credo ci siano problemi per trovare una nuova collocazione". La signora Manuela spiega: "Non riesco a capire quale sia il fastidio, anche perché viene solo una volta la settimana. Mah!".

LA BATTAGLIA

Daneluzzi non fa polemica, ma non si ferma, andrà in Municipio a parlare con l'ufficio Commercio e se serve anche con lo stesso sindaco, per chiedere un'altra area del centro per proseguire la sua attività. A Fiume Veneto ci sono altre realtà che una volta la settimana arrivano con i loro furgoni: c'è chi cucina la carne alla griglia, chi i panzerotti e chi vende formaggi e altri prodotti caseari. Ci si chiede: succederà anche a loro la stessa cosa? Questi ambulanti che arrivano un giorno la settimana hanno sempre rispettato le norme, i prezzi, l'indicazione dell'origine dei prodotti che vengono venduti al pubblico, ma soprattutto hanno sempre avuto l'autorizzazione per sostare in quell'area. «Ora cosa è successo?», si domandano.