ZOPPOLA - Giornata speciale, quasi un anticipo di primavera, in centro a Zoppola. È in corso "Primavera stiamo arrivando", iniziativa partita ieri e che prosegue quest'oggi, all'insegna dei mercatini, street food, musica e animazione per grandi e piccoli. L'evento promosso dalla locale Pro Loco assieme ad Avanti agli Eventi e patrocinato dal Comune di Zoppola, si svolgerà per tutta la giornata nella via centrale del capoluogo, culminando con la preparazione dell'attesa "Pizza Gourmet dei record" proposta dalla locale pizzeria PizzaInn di Zoppola.

Attorno a questa iniziativa numerose associazioni locali - dalla Pro loco alla PoliSigma, Calcio Zoppola, Grava Bike, Gso, Hawakanawa, Gruppo amici Sportivi di Cusano, Gruppo Alpini di Zoppola oltre ai semplici amici e affezionati della pizza di Nicola e del suo staff - si sono rese disponibili a supportare l'evento. Una sfida davvero ambiziosa per PizzaInn: stendere lungo tutta la via centrale di Zoppola 250 metri di pizza gourmet realizzata con 125 impasti diversi. Il centro di Zoppola per un weekend si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto per la preparazione di uno dei prodotti più amati al mondo, la pizza, in versione Gourmet. L'evento rappresenta una vetrina speciale per mostrare l'impegno di questa attività di ristorazione nata e cresciuta a Zoppola e anche le altre realtà presenti. Gli impasti sono tutte ricette sperimentate e realizzate in tutti questi anni nel laboratorio in piazza a Zoppola, che Nicola Besnik conduce assieme alla moglie Klaudia.

La pizza verrà offerta a tutti i presenti e parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza alle locali scuole materne. Nel dettaglio, il programma odierno prende il via alle 9 con l'avvio della preparazione della pizza gourmet dei record, alle 9.30 spazio ai mercatini e street food per tutto il giorno, mentre alle 13 verrà offerta la pizza dei record. Prevista animazione itinerante durante l'evento. Il tutto all'insegna della festa e della beneficenza che si confida possa essere partecipato da tutti gli amanti della pizza, dello street food, della musica e dei mercatini.