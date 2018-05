Investe la bimba per mano alla mamma: il pirata preso grazie al testimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - (C.A.) Una mamma di origine bengalese attraversa la stradaSono appena scese dall'autobus. Sono le 20 di mercoledì 9 maggio. In via Cappuccini c'è traffico, molte auto sono incolonnate al semaforo del sottopasso ferroviario. La mamma comincia ad attraversare la all'altezza della farmacia comunale, dove in pochi metri ci sono due attraversamenti pedonali segnalati da una distesa di asfalto dipinto di rosso e da un rialzo. Non basta. L'auto che arriva da via Pola non rallenta. Continua la marcia nonostante i pedoni. È la prontezza di riflessi della mamma a salvare la piccola. Ha fatto un balzo indietro trascinandosi dietro la figlia. Nonostante ciò la bambina è stata urtata con il lato destro della macchina.L'automobilista si è sicuramente accorto di aver toccato con il lato destro della sua vettura la bimba, perchè sembrava stesse per fermarsi. Ma poi ha ripreso la marcia allontanandosi verso Porcia. Fondamentale il ruolo di alcuni. Uno, in particolare, è riuscito ad. L'uomo è già stato denunciato alla Procura di Pordenone per i reati di omissione di soccorso e fuga dal luogo del sinistro, oltre che per lesioni personali colpose...