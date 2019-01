Il pastore in Land Rover tampona la famiglia e scappa: incastrato da soli due numeri di targa

di Marco Corazza

AVIANO - Dopo averl'di una, con i due figli a bordo, si è messo in fuga:(Pordenone) finisce nei guai.L'antivigilia di Natale è finita in ospedale per i due minorenni e per i loro genitori. La sera del 23 dicembre erano tutti a bordo della Fiat Tipo di famiglia quando, all'incrocio tra le via Mazzini e San Giorgio ad Aviano, sono stati tamponati da unil cui conducentesi è dileguato subito dopo l'impatto. I 4 sono rimasti feriti e sul posto è intervenuta l'ambulanza, nel frattempo i carabinieri di Sacile si sono messi al lavoro con in mano pochi elementi, ovvero il tipo di auto e. A distanza di pochi giorni gli investigatori sono risaliti a un trentenne di Aviano, pastore della zona. L'uomo è statoe per le. Ora sono in corso gli accertamenti sull'auto.