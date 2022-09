Piogge e temporali, in Friuli Venezia Giulia scatta l'allerta gialla

TRIESTE - Un'allerta meteo di color giallo per piogge intense e temporali è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia. L'avviso di criticità idrogeologica è valido dalle 18 di oggi fino alle 6 di domani, prevalentemente per pianura e fascia costiera. Una depressione occidentale - spiega la Protezione civile - determina il passaggio di un primo fronte sulla regione nella notte tra oggi e domani, accompagnato da un flusso sostenuto da ovest-sud-ovest in quota e di Scirocco al suolo. Da stasera e nella notte sono possibili temporali con piogge localmente anche intense, più probabili a est. Qualche temporale potrà essere forte. Sulla fascia alpina i temporali saranno meno probabili rispetto alle altre zone. Sulla costa soffierà Scirocco. Il verificarsi di tali eventi - avverte la Protezione civile - può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali.