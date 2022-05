TRAMONTI - La pioggia degli ultimi giorni ha rappresentato una manna per la Destra Tagliamento ma lo spettro della siccità non è alle spalle, anzi. Il consueto bilancio settimanale del Consorzio di bonifica Meduna Cellina parla chiaro: le precipitazioni che dalla scorsa settimana hanno interessato a più riprese il territorio provinciale hanno mitigato la fase più critica ma non appaiono ancora sufficienti, sebbene numerosi corsi d'acqua a carattere torrentizio si siano finalmente riempiti, dopo il primo mese e mezzo di primavera quasi in secca.

«I bacini montani hanno visto aumentare il livello di contenimento e ciò consente un po' di respiro nell'imminenza della stagione delle bagnature massive ha spiegato al proposito il presidente Valter Colussi - In pianura non sono caduti tanti millimetri quanti ce ne saremmo aspettati, ma si è trattato di fenomeni non violenti, il che ha permesso che il terreno assorbisse ogni goccia. L'ondata di maltempo appena archiviata permette di non ricorrere alle irrigazioni per circa una decina di giorni e di creare così delle ulteriori riserve. Molto dipenderà dall'andamento delle prossime settimane: il meteo annuncia probabili nuove perturbazioni ma anche un notevole innalzamento delle temperature».

Qualche dato consente di capire la reale gravità del problema dopo un inverno così secco da esser entrato nei record storici. «Al momento i tre laghi della Val Tramontina contengono complessivamente 12 milioni di metri cubi ha detto l'esponente del Meduna Cellina - Decisamente meglio rispetto ai 45 di qualche settimana fa, ma ancora lontanissimi dalla media dei 30 milioni che dovrebbe essere a disposizione all'avvio della fase irrigua. In passato abbiamo registrato un invasamento di 52 milioni di metri cubi in questo periodo, si capisce bene che la siccità non è ancora alle spalle».

Il lago di Barcis, colpito dal costante inghiaiamento, può invece trattenere una decina di milioni di metri cubi di acqua e basta poco per raggiungere questa quota. A breve possono quindi iniziare le operazioni di riempimento del sottostante impianto di Ravedis, creando così un sistema a scale che dovrebbe mettere al riparo i consorziati del Pordenonese durante i picchi di richieste idriche dell'estate, quando anche gli usi civili aumentano a dismisura. «Monitoriamo quotidianamente la situazione e confidiamo anche nello scioglimento della neve ancora presente in quota, ma la soluzione vera è evitare ogni tipo di spreco dell'acqua», ha concluso Colussi, che confida in qualche perturbazione dopo la metà della settimana. A questo proposito, sono già numerosi i sindaci pronti a firmare ordinanze su un corretto utilizzo della risorsa idrica, per iniziare fin da subito a sfruttarla in maniera razionale e non dover arrivare nei mesi estivi a divieti assoluti, come é capitato anche nel recente passato.