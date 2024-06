Sfondato il muro dei 10 miliardi di euro in un anno, Pordenone supera la provincia di Trieste e diventa ufficialmente il secondo territorio del Friuli Venezia Giulia quanto a produzione di ricchezza sui dodici mesi. Merito di un tessuto industriale che seppur stia navigando in acque non tranquillissime, dimostra ancora di essere la spina dorsale dell’economia del Friuli Occidentale. Inarrivabile, per dimensioni e complessità del sistema, il dato di Udine. Il Friuli Centrale, infatti, “macina” più di 18 miliardi di euro l’anno di prodotto interno lordo.



I NUMERI

Si dilata il margine tra la ricchezza prodotta dal Friuli Occidentale e quella della provincia di Trieste, quindi del capoluogo regionale. I dati sono quelli elaborati dalla Cgia di Mestre. In termini di Pil (o meglio dire di valore aggiunto) la provincia più virtuosa del Friuli Venezia Giulia è Udine che nel 2024 può contare su 18,1 miliardi di euro di valore aggiunto, su 238 mila unità lavorative, su una produttività del lavoro annuale di 75.830 euro e su una produttività per unità al giorno di 207,2 euro. In termini di valore aggiunto, subito dopo la provincia friulana scorgiamo Pordenone con un 10,7 miliardi di euro, Trieste con 9,2 miliardi e Gorizia con 4,3 miliardi. Il valore aggiunto del capoluogo friulano è doppio rispetto a quello della provincia di Trieste. Se, invece, analizziamo la produttività del lavoro al giorno, Trieste guida la graduatoria regionale con 240,9 euro. Seguono Pordenone con 218,1 euro, Udine con 207,2 euro e Gorizia con 206 euro. La leadership del capoluogo regionale è riconducibile, in particolare, alla presenza di grandi imprese del settore della cantieristica navale e del settore assicurativo. Ogni giorno il Friuli Venezia Giulia produce 128 milioni di euro di Prodotto interno lordo che, convenzionalmente, è misurato attraverso la somma dei beni e dei servizi finali generati in un determinato arco temporale. Si dice interno perché si riferisce a quello che viene prodotto da imprese del Fvg, da aziende di altri territori italiani e da realtà produttive estere presenti nella regione più piccola del Nordest. Questi 128 milioni corrispondono a quasi 107 euro di Pil al giorno per ogni cittadino del Fvg, neonati e ultra centenari compresi. In Italia il dato medio è pari a 99 euro pro capite.

Le differenze regionali sono evidentissime: se in Trentino Alto Adige il Pil per abitante giornaliero è pari a 146 euro, in Lombardia è di 131,8, in Valle d’Aosta 130,1, in Emilia Romagna 118,9 e in Veneto 110,8. Per contro, in Campania il Pil pro capite al giorno è di 63,4 euro, in Sicilia 60,1 e in Calabria 57,9.



IL QUADRO

«Come leggere il risultato che emerge dal confronto sia regionale che europeo riportato più sopra?», si chiedono gli esperti della Cgia di Mestre che hanno firmato la statistica. «In primis va sottolineato che i Paesi con pochi abitanti, ma con una presenza importante di attività finanziarie, presentano tendenzialmente livelli di ricchezza nettamente superiori agli altri. In secundis va segnalato che l’Italia e in parte anche il Fvg sono realtà che non dispongono più di grandissime imprese e di multinazionali, ma sono caratterizzate da un sistema produttivo composto quasi esclusivamente da micro e Pmi ad alta intensità di lavoro che, mediamente, registra livelli di produttività non elevatissimi, eroga retribuzioni più contenute delle aziende di dimensioni superiori, condizionando così l’entità dei consumi, con livelli di investimenti in ricerca e in sviluppo inferiori a quelli in capo alle grandi realtà produttive». Al netto dell’inflazione, in questi ultimi 30 anni le retribuzioni medie degli italiani sono rimaste al palo, mentre in quasi tutta UE sono aumentate. Tra le cause di questo risultato sono da annoverare la crescita economica asfittica e un basso livello della produttività del lavoro che dal 1990 ha interessato tutto il nostro Paese, soprattutto nel settore dei servizi. Una delle cause di questo risultato va ricercato anche nel fatto che, a differenza dei nostri principali competitori europei, in questo ultimo trentennio la competitività del nostro Paese ha risentito dell’assenza delle grandi imprese.