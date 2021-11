Piccoli pasticceri crescono, al via iI weekend con i maestri artigiani

La 9^ edizione di “Tutti con le mani in pasta” ritorna oggi in tutta la regione! Dopo un anno di sosta forzata, si svolgerà nelle giornate di oggi e domani, l’evento dell’Etica del gusto in cui i maestri artigiani dell’associazione del Friuli Venezia Giulia aprono i loro laboratori per accogliere chiunque voglia imparare i segreti dell’arte bianca. Quest’anno saranno nove i pasticcieri, panettieri e cioccolatieri che daranno la possibilità di accedere nel “backstage” delle loro botteghe per spiegare ai curiosi, appassionati di pasticceria e ai clienti, cosa c’è dietro i prodotti che realizzano, basandosi sui 2 principi e valori fondanti del loro lavoro e dell’associazione, vale a dire la lavorazione squisitamente artigianale e l’utilizzo di materie prime di alta qualità. Negli stessi laboratori, per 2 giorni, i maestri dell’Etica insegneranno anche a realizzare uno dei tanti prodotti che quotidianamente sono esposti nelle loro golose vetrine e, gli “apprendisti pasticcieri”, potranno anche portare a casa quanto realizzato . La partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita, vengono fornite infatti anche le materie prime per realizzare i biscotti, i cioccolatini, decorazioni che il maestro artigiano insegnerà a fare. . “E' un modo per trasferire al consumatore tutta la bontà, intesa come virtù, del nostro lavoro e di quello che ne deriva - spiega il presidente dell’Etica del Gusto Gianfranco Cassin, 55 anni, capo pasticciere presso il panificio pasticceria F.lli Cassin di Bagnarola Sesto al Reghena e titolare, insieme ai suoi fratelli Graziano, Magda, Katia, Tiziana, di due panifici pasticcerie - Nelle precedenti edizioni abbiamo accolto migliaia di ospiti nei nostri laboratori e tutti hanno dimostrato grande interesse nel nostro settore, chi per capire meglio cosa c’è dietro i nostri prodotti e chi invece per imparare qualche segreto del mestiere. Tutti ne sono usciti entusiasti e per noi è una grande soddisfazione”. Sul sito www.eticadelgusto.it c’è l’elenco delle dieci attività che in questa 9^ edizione partecipano alla manifestazione: sono dislocate in tutta la regione , da Aquileia a Staranzano, da Trieste a Prata di Pordenone, da Udine a Martignacco a San Pietro al Natisone . Per partecipare all’iniziativa era sufficiente iscriversi contattando il laboratorio dove si vogliono “mettere le mani in pasti” guidati da uno dei maestri del gusto!