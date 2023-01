PORCIA - Arturo Grollo è un giovanissimo studente di pianoforte che, negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto di sé per i suoi incredibili traguardi. Ad appena 12 anni d'età e solo 3 anni di pratica con lo strumento, si è brillantemente distinto in 25 diversi concorsi, nei quali è stato sempre premiato. Un risultato davvero ammirevole, che pochi ragazzi della sua età possono vantare e che anche studenti più grandi dovrebbero prendere ad esempio.

L'ISPIRAZIONE

Arturo Grollo non ha parenti che lo abbiano ispirato a intraprendere questo percorso, nessun musicista in famiglia che potesse aiutarlo. La sua decisione di studiare lo strumento è stata istintiva, qualcosa che nemmeno lui riesce a spiegare. Quando aveva solo 4 anni e mezzo ha semplicemente sentito che quella era la sua strada e ha chiesto di studiare il piano. I suoi genitori hanno aspettato che crescesse un po' per iscriverlo a una scuola e, quando è giunto il momento, la loro scelta è ricaduta sulla Scuola di musica Salvador Gandino di Porcia. Il ragazzo vive a Marsure di Aviano, ma l'associazione musicale purliliese è un tale punto di riferimento nel territorio che è sembrata fin da subito la scelta più appropriata. Dopo solo un anno di studio ha partecipato al suo primo concorso internazionale, per poi continuare a esibirsi in saggi, concerti e concorsi.

«I concorsi sono un modo per superare i propri limiti. Sono occasioni importanti per superare sé stessi, dei momenti di crescita fondamentali», ha spiegato Simone Peraz, insegnante di pianoforte della Gandino. «È bello quando i ragazzi s'impegnano così tanto ed è motivo d'orgoglio per un insegnante, perché significa che si ha fatto bene il proprio lavoro», aggiunge. Per raggiungere simili traguardi, però, occorre molto sacrificio. Gli orari di studio sono scanditi con molta precisione, anche grazie all'aiuto fondamentale dei genitori. Due ore sono dedicate ai compiti per casa e due al pianoforte, tutti i giorni. Per prepararsi a un concorso, però, arriva a studiare addirittura di più e questo non gli lascia molto tempo libero per svagarsi. Nonostante tutto la sua media scolastica non ne risente e continua a ricevere buoni voti dagli insegnanti.

«I suoi punti di forza sono decisamente l'impegno costante e la grande forza di volontà» ammette Peraz. Nel poco tempo libero a disposizione non ascolta musica contemporanea. Il suo compositore preferito è Bach, ma apprezza molto anche Mozart e Beethoven. Tra i concorsi che l'hanno visto vincere il primo premio ci sono la Four Notes International Piano Competition di Abu Dhabi, la Second International Piano Competition di Radovljica, l'International Art Competition Art Rogaska, l'International Music Alpin Triglav di Bled, la Munich Piano Competition di Monaco di Baviera, il Premio Crescendo di Firenze, il Concorso Musicale Città di Belluno, l'International Music Competition Ugo Amendola di Mogliano Veneto, il Concorso di Esecuzione Musicale Incontriamoci tra le Note di Villorba. Volendo citarne qualcuno a cui si è classificato secondo si possono enumerare le sue partecipazioni all'International Piano Competition Recondite Armonie di Grosseto, all'International Music Competition Tomaz Holmar di Malborghetto, all'International Piano Competition di San Donà di Piave, all'International Competition For Young Musicians di Massa Carrara. Inoltre, nel 2021 e nel 2022, ha suonato come giovane talento a Piano City Pordenone e a Talenti in Corte a Sacile. Per il suo futuro Arturo Grollo ha una meta ben precisa in mente: «Vorrei diventare un concertista solista». Non resta che augurargli buona fortuna, affinché possa realizzare il suo sogno.