AVIANO In linea con la strategia green del periodo, Promoturismo Fvg lancia il progetto Calorie sotto controllo sul Piancavallo. Grazie ad un accordo con il Cai verranno completati i lavori di montaggio della segnaletica e di manutenzione dei 20 sentieri green-wellness. Si potrà così partecipare a escursioni all'insegna del sano movimento nella natura che abbinano caratteristiche geografiche dei sentieri ad aspetti nutrizionali. Insomma, il modo giusto per mantenersi in forma.



LA GUIDA

Valorizzare Piancavallo in termini di un turismo salutistico sportivo è il filo conduttore di questa guida, realizzata, in collaborazione con il Cai, nell'ottica di creare un prontuario farmaceutico di percorsi adatti alle diverse esigenze di chi intende provare la fatica ed il piacere di muoversi al fine di guadagnare salute ed una buona forma fisica. I numerosi percorsi proposti sono pertanto descritti - da un vero esperto del settore come il dottor Ciro Antonio Francescutto (www.curaticonstile.it) - non solo circa le loro caratteristiche geografiche, ma anche grazie a indicatori quali le calorie consumate e l'equivalente calorico di pietanze individuate tra le tipicità regionali, che vengono descritte per la loro densità energetica e caratterizzate con la rispettiva composizione macroalimentare: una modalità originale per proporre una correlazione tra l'utilità del movimento e la necessaria associazione con una alimentazione equilibrata.



RISPARMIO PER TUTTI

Guadagnare salute è la caratterizzazione peculiare di questi percorsi che sono descritti ciascuno anche in termini ore di vita guadagnata e di risparmio per il Sistema Sanitario: ancora troppo poche persone sono consapevoli dei benefici del movimento, per cui valgono a titolo di esempio due dati particolarmente significativi. Il primo deriva da uno studio dell'Università di Ferrara che ha calcolato che per le persone affette da diabete tipo 2, un singolo chilometro camminato equivarrebbe a 18 euro risparmiati per il Sistema Sanitario: «Se il governo si impegnasse a dare anche solo un decimo di questa cifra alle persone affette da diabete - ricorda Francescutto -, credo che ne vedremmo molti più a camminare per Piancavallo e molti meno seduti in coda nelle diverse diabetologie». Il secondo origina da uno studio pubblicato su Lancet che dimostra che il 16% dei tumori di colon e mammella (tra i più frequenti nella popolazione) sono causati dalla sedentarietà: «Se rendessimo attiva da sedentaria qual è oggi la provincia pordenonese potremmo quindi risparmiare ogni anno a 82 persone in questo territorio una diagnosi che potrebbe cambiare la loro qualità e quantità di vita - conclude il medico -. Queste mi sembrano le ragioni più efficace per inaugurare questa grandissima palestra a cielo aperto, gratuita e sempre accessibile: 20 farmaco/percorsi, circa 200 chilometri con possibilità di salire 11.000 metri: una montagnaterapia più alta dell'Everest, a pochi passi dalla nostra pigrizia, è tempo di renderla partecipata». © RIPRODUZIONE RISERVATA