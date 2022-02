PIANCAVALLO - Una giovane promessa dello sci regionale ieri è rimasta seriamente ferita in seguito a una caduta in pista, a Piancavallo, dove si stata allenando. Politraumatizzata, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove è stata accolta in codice giallo al pronto soccorso.



L’INCIDENTE



Una giornata di allenamento come tante altre, se non fosse stato per quell’errore che le ha fatto perdere il controllo mentre scendeva la pista della Busa Grande ad alta velocità. La sciatrice dello Sci Club 5 Cime di Pordenone, 13 anni e grinta da vendere, si stava allenando per una gara di Super Gigante. Nel corso della sessione, sotto la supervisione del suo allenatore, il carnico Sandro Mori che segue la categoria ragazzi e allievi, la giovane atleta ha urtato una porta con un braccio. Ha perso il controllo ed è finita contro la rete che si trova al lato della pista. È stato il suo allenatore, costantemente in contatto con gli operatori del soccorso piste di Promoturismo, ad allertare la macchina dei soccorsi.



I SOCCORSI



Erano le 9.15. La ragazza non ha mai perso conoscenza. Caschetto e protezioni le hanno evitato traumi più importanti. Una volta allertata la sala operativa della Sores di Palmanova, i soccorritori di Promoturismo hanno attivato il medico di guardia, Paolo Rossi, portandolo sul luogo dell’infortunio con la moto slitta. La situazione sembrava critica e a preoccupare era soprattutto la possibilità che potesse essersi procurata traumi alla schiena e alla testa. È stata immobilizzata in attesa dell’arrivo dell’équipe dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato direttamente in pista. Il medico rianimatore ha valutato le sue condizioni, dopodiché ha deciso di trasportarla all’ospedale di Pordenone.



L’ORGANIZZAZIONE



Ieri la pista della Busa Grande era riservata agli allenamenti di decine di ragazzi che sciavano sotto il controllo dei loro accompagnatori. I tempi dei soccorsi - come sottolinea la guardia medica Rossi ringraziando gli operatori di Promoturismo e i Carabinieri - sono stati rapidissimi e hanno permesso nel giro di poco tempo di accompagnare la tredicenne in ospedale.