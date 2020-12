Via libera allo sci di fondo, Piancavallo si gode la neve

AVIANO - Nonostante gli impianti di risalita siano chiusi (per Dpcm), nei giorni scorsi è stata attivata la possibilità di praticare sulla neve alcune attività. Si parte dallo sci di fondo: 5 chilometri di piste (l'agonistica, piazzale Roncjade e il collegamento basso) sono ora aperti al pubblico. La legge non ne vieta la pratica, e proprio per questo sono molte le località, lungo tutto l'arco alpino, che proprio in questi giorni stanno aprendo le piste da fondo. Lo sci nordico, infatti, non prevede l'utilizzo di impianti e non causa dunque la formazione di code e assembramenti. Sono aperte anche le biglietterie della cassa centrale e di Roncjade, oltre che il noleggio. La pista Salomon, inoltre, verrà messa a disposizione di chi pratica sci alpinismo: per gli amanti di questo sport estremo, raggiungere in solitaria la vetta prima di lanciarsi in discesa non sarà un problema. Sarà consentita anche la risalita a piedi del pendio, con l'attrezzatura in spalla, per poi effettuare la discesa sugli sci o sullo snowboard.

RESPONSABILITÀ Il tutto sotto la responsabilità dei singoli atleti. Anche bob e slittini si potranno usare un po' ovunque, con l'eccezione delle piste Nazionale, Busa Grande, Tublat e Sole, sulle quali non sarà consentito neppure camminare liberamente. L'accesso a tutte le altre, invece, sarà libero. Non solo ai pedoni ma anche alle ciaspole. Per gli amanti delle racchette sono previsti svariati appuntamenti: sabato Prima neve sulle ciaspole, domenica 20, Attraverso la foresta, per proseguire dal 22 in poi con ciaspolate per tutti, ad ogni ora - mattino, pomeriggio e sera. Il costo dell'attività è di dieci euro a persona, comprensivo di ciaspole. La prenotazione è obbligatoria.

I SERVIZI Chi deciderà di salire in Piancavallo per godersi la neve non deve temere di rimanere bloccato fuori al freddo: un'altra bella notizia per la località di montagna è che anche la Baita Arneri, che sorge sulla sommità delle piste, è tornata aperta e raggiungibile. «Le cose sono molto fluide - ha detto Danilo Signore, assessore avianese -. Cambiando con estrema velocità le disposizioni e i decreti, è necessario essere flessibili e pronti ad ogni evenienza. Lo sci di per sé non è uno sport che obbliga alla vicinanza tra le persone, ma ci sono situazioni che portano ad avere contatti, come gli impianti di risalita. PromoTurismo però ha degli eccellenti professionisti che sono riusciti ad organizzare le cose in modo da permettere almeno a una porzione degli amanti della montagna di godersi l'inverno». Lo stesso Signore è anche il protagonista del saluto dell'amministrazione di Aviano all'interno del Piancavallo Magazine: persino quest'anno, nonostante la pandemia, il ragionier Mario Sandrin è riuscito a dare alle stampe la pubblicazione che promuove la località e le attività che vi si svolgono. Nella rivista, diretta da Flavio Mariuzzo, non mancano anche pillole di storia e curiosità. (ep)

