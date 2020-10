Piancavallo, la salita dedicata a Pantani: anche la madre alla cerimonia

AVIANO - «L'erta di Piancavallo rappresenta un autentico gioiello per il mondo del ciclismo, anche dal punto di vista della suggestione assicurata dalle riprese televisive. Ormai tutti se ne sono resi conto e il passaggio della Corsa Rosa nel territorio del Friuli Venezia Giulia non può prescindere da questo appuntamento». Parole di Enzo Cainero, il patròn di lungo corso delle tappe regionali della storica competizione, che sono musica per Aviano. Il centro pedemontano aspetta con impazienza i corridori (e il loro seguito mass-mediatico), anche se questo del 2020 sarà inevitabilmente un Giro chiuso in una bolla (come è appena successo al Tour de France), visto che la seconda ondata della pandemia non fa sconti. Appuntamento al traguardo in quota domenica 18, dopo la partenza mattiniera dalla base delle Frecce Tricolori di Rivolto. Lunedì 19 giornata di riposo, con la carovana insediata stabilmente a Udine. Martedì 20 seconda e ultima frazione friulgiuliana, prima nelle Valli del Cividalese e poi a San Daniele, anche questa tutta da vivere.

PREPARAZIONE «Si dorme poco, perché il mio cellulare squilla di continuo: ci sono problemi da risolvere in ogni momento, che non avevo mai vissuto in 18 anni. Non importa: la passione è troppo grande - confessa Cainero -. So che inevitabilmente sarà un Giro d'Italia molto diverso da tutti gli altri del passato, una vera sfida per la macchina organizzativa. Per fortuna il comitato può contare su oltre duemila volontari. I friulani sono gente generosa - si compiace il patròn - e meritano soddisfazioni straordinarie. La cosa basilare è la continuità, ho piccole comunità locali che mi stanno regalando soddisfazioni enormi». Le norme anti Covid-19 del resto hanno cambiato l'allestimento di tutti i grandi eventi sportivi, richiedendo al Comune un impegno massiccio, tra riunioni e assemblee. Rigide e inviolabili le modalità per l'afflusso del pubblico verso la strada che conduce tra i picchi. «Gli appassionati delle due ruote - ricorda il sindaco Ilario De Marco Zompit - sono sempre i benvenuti, ma nel rispetto delle regole». L'accesso resterà libero e consentito fino a mezzogiorno, poi saranno chiuse le strade. Si potrà arrivare da tre punti diversi: partendo da Aviano, muovendosi dal fronte valcellinese di Barcis e infine dalla dorsale di Caneva. In ogni caso, nella zona dell'arrivo gli accessi verranno contingentati per avere non più di 500 persone. Il servizio d'ordine sarà inflessibile.

IL PIRATA Tra gli eventi collaterali più attesi c'è quello previsto nella mattinata di sabato 17: l'intitolazione, alle 10.30, della salita di Piancavallo alla memoria di Marco Pantani. Il romagnolo vinse alla grande la tappa del Giro disputata nella primavera del 1998, in un crescendo favoloso rimasto nella storia (e immortalato da un docufilm). Alla cerimonia è attesa pure la signora Tonina, madre del Pirata.

CORSI E RICORSI Tre anni fa la Corsa Rosa giunse nuovamente in piazzale Della Puppa. Era un venerdì e più di centomila persone, secondo una stima attendibile fatta dagli addetti ai lavori, spinse i ciclisti lungo le curve dello strappo. Fu l'ennesimo esame superato a pieni voti dalla stazione turistica della montagna pordenonese, che dimostrò ancora una volta di avere ricettività e viabilità adeguate a ospitare i grandi eventi. Neppure la massa dei camper causò problemi nei parcheggi e nel deflusso finale. La scommessa 2020 è già aperta: ad Aviano sono sicuri di vincerla.

