​Ragazzo scomparso. Parte per un'escursione in montagna, poi quella strana chiamata al 112

PIANCAVALLO - Si è concluso alle 21.30 di ieri sera un intervento di ricerca sul Piancavallo (Pn) da parte della stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico, allertata poco prima delle 20.00 dai Carabinieri per cercare un uomo di 30 anni di Aviano (Pordenone).



Era stata la sorella del giovane a presentare nel tardo pomeriggio una denuncia di scomparsa ai Carabinieri, dal momento che il giovane, in giro da mercoledì scorso, non dava notizie da più di 24 ore.



Il trentenne era partito per un'escursione di più giorni dotato di tutto l'occorrente nello zaino ma mercoledì aveva contattato il 112 da Casera Giais per chiedere informazioni su alcuni itinerari ed era apparso insicuro, ma non aveva mai chiesto espressamente aiuto. La Sores ha dunque passato il numero di cellulare dell'escursionista al Soccorso Alpino che ha provato a chiamarlo senza ottenere risposta. Le squadre dei soccorritori, nove uomini, supportate da alcuni tecnici della stazione di Maniago (Pordenone), hanno attivato le ricerche e dopo circa un'ora e mezza di perlustrazioni lo hanno trovato a Casera Caserette, illeso. © RIPRODUZIONE RISERVATA