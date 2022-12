AVIANO - La partenza è solo rimandata: se per cominciare a utilizzare le piste da sci e gli impianti di risalita si dovrà attendere ancora qualche giorno, il resto delle attrazioni e dei servizi in Piancavallo sono invece già pronti ad accogliere turisti e proprietari di seconde case.



NON SOLO BAITE E RIFUGI

Le baite e i rifugi sulle piste Roncjade, Genzianella, Busa del Sauc, Arneri e Caprioli sono già aperte e aspettano gli escursionisti, motivo per cui la seggiovia Tremol 1 sarà in funzione e accessibile solo ai pedoni. Aperto anche il bob su rotaia per chi, in assenza di sci, volesse comunque provare il brivido dell'alta velocità. In generale, sono molti gli eventi pubblici e privati che animeranno fin da domani la località, a partire da quelli a tema natalizio come l'accensione dell'albero e il mercatino. «Non lasciamoci spaventare - ha commentato l'imprenditore Ippazio Ciardo - Con l'auspicio che arrivi ulteriore neve, ci sono tutti i presupposti perché la stagione invernale alle porte possa portare grandi successi e soddisfazioni nonostante la partenza sia stata posticipata di qualche giorno». Lavoreranno a pieno regime persino due esercizi in odore di vendita: l'Urogallo, i cui proprietari Sergio Babbo e Franco Romanita continueranno a sfornare manicaretti finché non troveranno qualcuno che prenda le redini del locale, e l'hotel Antares, che nonostante l'asta in programma ha quasi tutte le camere prenotate per la stagione. Inoltre, grazie a efficientamento energetico e a un vantaggioso contratto di fornitura elettrica riaprirà, come detto, anche il Pala Predieri.



IL NODO VIABILITÀ

La neve abbondante, lo scorso anno, ha fatto passare più di un brutto quarto d'ora a qualche automobilista non troppo esperto o non adeguatamente equipaggiato. Di conseguenza, prima di mettersi in moto in direzione Piancavallo, meglio verificare di essere dotati di gomme invernali e catene da neve. Per il secondo anno di fila la località avrà a disposizione il nuovo parcheggio, realizzato a fianco della rotonda d'ingresso in Piancavallo. Rimarrà invece chiusa, come annunciato dall'amministrazione comunale, la strada Piancavallo-Barcis, il cui uso nel periodo invernale non ne giustifica gli onerosi costi di gestione.