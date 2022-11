AVIANO - Salita Pantani senza più Pantani: la strada che conduce in Piancavallo, sulla quale il ciclista ha conquistato una vittoria storica e leggendaria, dovrà dire addio al cartello a lui dedicato. L'annuncio arriva direttamente dal sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin, che a sua volta se l'è visto comunicare dall'Ente di decentramento regionale di Pordenone: la causa è legata a motivazioni burocratiche.

«L'iter per la completa intitolazione della strada Aviano Piancavallo allo sportivo Marco Pantani è in corso da due anni, infatti mancava ancora l'autorizzazione a posare lungo il tracciato diverse immagini» ha spiegato Tassan Zanin. «L'Edr di Pordenone ci ha annunciato che verrà rimosso il cartello di Pantani». La foto del campione era stata posizionata al passaggio del Giro d'Italia nell'ottobre 2020: l'installazione è avvenuta durante l'amministrazione De Marco e, a quanto pare, il cartello non ha superato tutte le verifiche necessarie per la posa definitiva.



Rimosso l'omaggio al Pirata, il sindaco: «Pasticcio del centrodestra»



«Qualcuno che oggi è all'opposizione ha solamente ora le soluzioni per tutti i problemi dimenticando, però, che non è riuscito a risolverli quando governava» ha commentato il sindaco pungendo i suoi predecessori. Oltre all'ex sindaco Ilario De Marco, infatti, anche l'ex assessore al turismo e allo sport Danilo Signore siede oggi con il centrodestra sui banchi della minoranza in consiglio comunale. «Se il tutto sarà confermato, oltre a non aiutare l'immagine del Piancavallo, la vicenda deve essere approfondita per capire cosa è successo» ha proseguito l'attuale primo cittadino avianese, che sta già ragionando su come ovviare alla situazione.

«Ho dato mandato di effettuare le dovute verifiche amministrative per ricostruire quanto accaduto: qualora l'immagine di Pantani venisse rimossa, scriverò una lettera di scuse alla sua famiglia per quanto accaduto e cercheremo come amministrazione comunale di trovare delle soluzioni alternative e definitive per la posa delle immagini dell'amato campione».



Salita del Piancavallo: cuore del ciclismo italiano e internazionale



Il cartello era stato posizionato nell'ottobre 2020 contestualmente all'intitolazione della strada al ciclista che a Piancavallo ha ritrovato la vittoria nel 1998. Una tappa memorabile e fondamentale del Giro d'Italia che Pantani successivamente vinse, facendo doppietta con il Tour de France. Insomma: la salita per il Piancavallo si può considerare un luogo storico del ciclismo italiano ed internazionale.

Alla cerimonia di inaugurazione del cartello dedicato al Pirata, scomparso nel 2004, aveva preso parte anche l'assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Già all'epoca era sorta una prima polemica legata al fatto che il cartello fosse parzialmente schermato da un altro, che avvisava dell'obbligo di catene da neve. Tassan Zanin nel riferire la notizia della rimozione ha anche dato risposta a un tema analogo che era stato recentemente sollevato da alcuni fruitori del Piancavallo.

Il totem "Benvenuti a Piancavallo" danneggiato

Nello specifico, molti chiedono quando verrà installato nuovamente all'ingresso della stazione sciistica il totem in legno Benvenuti a Piancavallo, da tempo danneggiato a causa del peso della neve e donato alla collettività dall'associazione Amici del Piancavallo. «Il manufatto è pronto ma prima della posa è necessario avere l'autorizzazione alla completa installazione da parte del nuovo gestore della strada, ovvero l'Edr Pordenone, oltre che acquisire gli altri nulla osta dovuti» ha spiegato il sindaco. «Facciamo Futuro cerca di portare avanti una filosofia amministrativa diversa: ovvero che la burocrazia, quando è conosciuta e studiata, diventa procedura».