Escursionisti caduti, doppio intervento in elicottero a Piancavallo

Oggi la Stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico è stata impegnata in due interventi distinti nel comprensorio delNel primo intervento la chiamata è arrivata alle 10.15 per una donna, P. S. del 1967 di Chions di Pordenone, che si era procurata un fortea seguito di unalungo il Sentiero della Memoria di Dardago. Sul posto sono giunti sia i Vigili del Fuoco che i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico che avevano con sé anche le due infermiere del CNSAS. Il recupero della donna, trasportata con la barella fino alla cosiddetta Strada delle Nevi e affidata ai sanitari del 118 giunti fin lì con l'ambulanza, è stato effettuato dai entrambi i gruppi di soccorso assieme.La seconda chiamata è arrivata nel primo pomeriggio dal(segnavia CAI numero 917), sopra Marsure di Aviano. Qui uno degli accompagnatori di una, E. B. del 1965 di Pordenone, si è infortunato con una caduta, subendo un. Sul posto sono giunti a piedi cinque tecnici del CNSAS comprese le due infermiere, appena concluso l'intervento precedente. Valutato l'infortunato si è deciso di chiamare l'elisoccorso, anche se un tratto di cento metri è stato percorso trasportando il ferito in discesa con la barella. L'intervento si è concluso intorno alle 15.