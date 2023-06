AVIANO - Un annuncio breve contenuto in una sorta di quadretto nel quale Marcello Grassi, titolare e anima della struttura, annuncia la chiusura del campeggio Luna, l'unico esistente nella località turistica di Piancavallo. "Ha illuminato e riscaldato i cuori di molti. Ha fatto conoscere e ammirare Piancavallo. Come una stella cometa non si spegnerà. Si sposterà e risplenderà ancora...». Le parole con le quali Grassi ha scelto di dare il suo addio. Ma non si fermerà: la sua attività si sposterà in un altro comune da dove continuerà a proporre la sua attività e la sua creatività. Un addio che molti frequentatori della località montana avianese hanno accolto con dispiacere, come i legge nei tanti commenti a corredo del post che è stato condiviso nei vari gruppi di Piancavallo.

Tra stupore e rabbia, le persone si interrogano sul perchè di questa scelta così estrema. "Marcello sei stato e sarai sempre un pezzo di Piancavall . Un maestro di ospitalità come ce ne sono pochi... e forse a Piancavallo uno dei pochi a conoscere il vero significato di accoglienza. Spero che la vita ti porti su strade meno tortuose...un abbraccio", si legge. E ancora "Marcello ci hai fatto sentire parte della tua grande famiglia, da te tutti noi sconosciuti diventavamo un'unica famiglia... grazie di cuore per la bella esperienza e spero di ritrovarti e di ritrovarci noi tutti come un unica e numerosa famiglia"; "Marcello mi dispiace tantissimo. Il tuo campeggio ci ha dato dei momenti magnifici. Ricordo ancora il nostro ultimo falò accompagnato da un buon bombardino».