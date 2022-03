AVIANO - La Lega di Aviano, e in particolare l'assessore Augusta Terzariol e il consigliere Michele Ghiglianovich, ha presentato, nel corso del Consiglio comunale riunitosi ieri sera, un ordine del giorno riguardante il miglioramento della viabilità di Piancavallo. «Durante vari fine settimana invernali ed estivi, la viabilità in Piancavallo è particolarmente intensa e capita, molto spesso, che gli automobilisti, raggiunta la stazione turistica, incontrino difficoltà nel circolare e nel parcheggiare», ha esordito Ghiglianovich. «La viabilità nella località spesso viene compromessa da utenti che sostano senza rispettare le regole; da camper che invadono la corsia di marcia o gli spazi di sosta adiacenti; da autobus che parcheggiano in aree non idonee, occupando spazi superiori alla naturale sagoma», ha proseguito l'ex vicesindaco. «Tutto ciò contribuisce a trasmettere una pessima immagine della località turistica, evidenziando una mancanza di organizzazione. E la situazione, ovviamente, si aggrava nella stagione invernale, a causa della neve».

STALLI PIÚ DEFINITI

Per ottimizzare gli spazi di sosta lungo le strade e internamente ai parcheggi, secondo il gruppo consiliare della Lega, «è necessario regolamentare gli spazi non solo in base alle categorie dei veicoli, ma sopratutto in base all'ingombro e all'uso degli stessi. Attualmente - ha spiegato Ghiglianovich in consiglio - esistono un'area di sosta attrezzata per camper e roulotte, un'area attrezzata a campeggio per camper e roulotte e un'area di parcheggio per gli autobus. Chiediamo che sindaco e Giunta si impegnino, entro tre mesi, a predisporre una segnaletica orizzontale e verticale degli stalli di sosta per le sole autovetture su tutte le strade della località, su entrambi i lati della strada, purché garantiscano il transito dei veicoli in sicurezza, oltre che nelle zone adibite a parcheggio. Chiediamo inoltre che vengano istituiti divieti di sosta per camper e autocaravan in tutta la località, ad eccezione delle aree a loro adibite, e che venga predisposta una segnaletica che indichi loro queste aree in base all'uso e al tempo di permanenza. Lo stesso, ovviamente, vale per autobus e autocarri». La proposta intende ottimizzare le aree di parcheggio reindirizzando i mezzi di una dimensione più grande verso aree più adeguate. In sintesi, dunque, la Lega chiede che la situazione dei posteggi in Piancavallo diventi meno arbitraria e più definita, in modo da restituire ordine alla viabilità della località turistica. La presentazione di un odg da parte di un gruppo consiliare che siede con la maggioranza - nonostante la spaccatura avvenuta in passato tra Ghiglianovich e il resto del centrodestra - ha attirato le critiche della minoranza di centrosinistra. «Fino alla fine del suo mandato questa maggioranza dimostra di essere litigiosa, di non saper fare gioco di squadra e di non saper condividere le scelte», hanno commentato i dem.