Picchiano e tentano di violentare un amico la notte di Capodanno: in tre nei guai

VIVARO (PORDENONE) - Violenze e vessazioni con perfino un tentativo di abuso sessuale. È quanto ha dovuto subire un cittadino pachistano, di 31 anni, da parte di tre cittadini indiani, di età compresa tra 25 e 29 anni, la notte di Capodanno, secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, che hanno denunciato i tre in stato di libertà per i reati di tentata violenza sessuale di gruppo aggravata, lesioni personali pluriaggravate, minaccia aggravata in concorso. Il fatto è accaduto a Vivaro (Pordenone) e tutti i quattro sono operai agricoli, residenti nella zona. I quattro si erano ritrovati insieme per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, ma a un certo punto la situazione è trascesa a causa dell'alcol: i tre amici avrebbero proposto al pachistano, padrone di casa, di essere più ospitale, disponibile ad esempio anche a un incontro sessuale di gruppo. Di fronte alla sua ferma opposizione, è iniziato un pestaggio, durato alcuni minuti; poi gli aggressori sono andati via. La vittima ha quindi chiesto aiuto al 112 ed è stato portato, in ambulanza, in Pronto soccorso, da dove è stato dimesso alcune ore più tardi con una prognosi di guarigione di venti giorni per politraumi. Le indagini dei militari dell'Arma hanno individuato subito gli aggressori, che erano rientrati intanto nella loro abitazione e aveva già lavato gli abiti sporchi del sangue della vittima. © RIPRODUZIONE RISERVATA