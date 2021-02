Picchiato in centro, liberi i quattro aggressori ma devono stare lontano un chilometro dalla vittima

PORDENONE - Sono stati scarcerati i quattro rifugiati che mercoledì sera hanno picchiato un imprenditore agricolo di San Giorgio della Richinvelda, ma non potranno uscire dal territorio comunale di Pordenone e, se dovessero incontrare nuovamente la vittima, dovranno stargli a mille metri di distanza. Così ha deciso il giudice Iuri De Biasi convalidando gli arresti e rinviato il processo per direttissima al 29 marzo. Se rispetteranno la doppia misura cautelare, gli afghani Alhamudin Kohistan (22 anni), Fahim Mobariz (26), Sharafat Sherzad (25) e il pakistano Arshid Muhammad (24) potranno beneficiare della condizionale. L’imputazione formulata dal pm Federico Facchin ha escluso l’ipotesi di rapina (avevano portato via il telefonino alla vittima), confermando la resistenza, le lesioni a pubblico ufficiale e il danneggiamento. Nel fascicolo è confluita anche la denuncia-querela per lesioni presentata ieri mattina dal 45enne picchiato.

LAVORI GRATIS NEI CAMPI

La vicenda potrebbe avere sviluppi inaspettati. I quattro immigrati, infatti, in precedenza si erano tutelati rivolgendosi alla Guardia di finanza per denunciare le condizioni di lavoro di molti braccianti agricoli stranieri. Assunti regolarmente (ieri hanno depositato i contratti), venivano impiegati in lavori di potatura, ma non venivano retribuiti. «L’altra sera - spiega l’avvocato Fabio Marcolungo, che li difende - non è stata una spedizione punitiva. Non sono andati loro a cercare il datore di lavoro, lo hanno incontrato per caso». Esasperati dalle difficoltà economiche dovute alla mancata retribuzione, non sono riusciti a trattenersi e gli hanno dato una lezione. L’altra sera in via Santa Caterina la Volante ha faticato a riportare la calma. I poliziotti hanno fatto salire il 45enne sangiorgino nell’auto di servizio, ma non riuscivano a contenere i quattro immigrati, che hanno preso a calci la portiera nel tentativo di riacciuffare il datore di lavoro. Si torna in aula il 29 marzo.

Ultimo aggiornamento: 08:51

