Perde il controllo dell'auto: schianto contro il ponte di ferro, ferito grave

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PASIANO DI PORDENONE - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il parapetto deldi ferro suldi Pordenone: il conducente è rimastoin modo grave e portato in ospedale in ambulanza. L', una fuoriuscita autonoma, si è verificato questa mattina, sabato 3 febbraio, intorno alle 10, in via Camaldolesi.A perdere il controllo del veicolo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Prata, il conducente di una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sacile, con un mezzo. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e bonificato la carreggiata sulla quale si era sversato molto