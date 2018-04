Schianto tra il furgone della Posta e una bici: grave una donna

di Paola Treppo

PORDENONE e SPILIMBERGO - Gravein via Cavalleria dove si sono scontrati un furgone diguidato da un ragazzo di 25 anni die unacondotta da una donna di Pordenone di 73 anni.Nell'impatto l'anziana è rimasta ferita in maniera moltoed è stata soccorsa dal personale medico di una ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Nell'impatto col furgone delle poste, la 73enne ha riportato traumi molto seri; è stata stabilizzata e trasportata con una autolettiga all'ospedale di Pordenone dove è ricoverata in osservazione. Non è in prognosi riservata. A preoccupare è grave trauma alla. Le cause dell'incidente, accaduto poco prima delle 10.30 di oggi, martedì 10 aprile, sono al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità.