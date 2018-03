Pediatria intasata: non ci sono letti I bambini distesi sulle barelle

di Alberto Comisso

PORDENONE - Non ci sono sufficienti posti letto neldell'ospedale civile: lunghissime attese al pronto soccorso eparcheggiati alla meno peggio suTutta colpa dellche si è verificato nei giorni scorsi e che ha fatto spazientire più di qualche genitore. Qualcuno, oltrepassato il limite della sopportazione, ha minacciato di chiamare i carabinieri.A raccontare quanto accaduto è la mamma di una bambina di Pordenone di cinque anni e mezzo. «Mia figlia racconta eracurata con antibiotici molto forti che, avendole bloccato l'intestino, le hanno provocato la gastroenterite. Tra vomito e dissenteria, presentando segni neri sotto agli occhi, nella notte tra lunedì e martedì io e mio marito siamo stati costretti a portarla all'ospedale». Erano circa le 3 quando mamma, papà e bimba sono giunti al pronto soccorso pediatrico del Santa Maria degli Angeli. «Abbiamo subito capito spiega che la situazione era a dir poco caotica, tanto che mia figlia, dopo essere stata presa in consegna, è stata 'parcheggiata'' in una stanzetta defilata su un lettino medico tanto duro quanto scomodo. E' stata lasciata lì con un misero lenzuolo e con una flebo attaccata: si trattava di un ricovero. La piccola, soltanto per lo sfinimento, è riuscita ad addormentarsi»....