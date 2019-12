​Ferrovia pedemontana abbandonata: ridotte 6 delle 20 corse giornaliere

di Lorenzo Padovan

Ilha un diavolo per capello sulla questione della. Una tratta che avrebbe delle ottime potenzialità, ma che invece è stata in qualche modo abbandonata al proprio destino. E ora è arrivata la mazzata della riduzione di 6 delle 20 corse giornaliere, con quattro soppressioni e due sostituzioni con i bus. «Eppure i dati sono positivi - rileva Carli -: da un confronto tra i primi tre trimestri del 2018 e quelli di quest'anno c'è un aumento degli utenti e, in prospettiva, per fine anno sono persuaso si possano raggiungere i 100 mila passeggeri, 10 mila in più di dodici mesi fa. Di fronte a questa crescita la decisione è stata quella di tagliare corse e, soprattutto, lo si è fatto senza minimamente ascoltare le esigenze del territorio. Siamo ormai al paradosso: le decisioni si assumono chiedendo a un presunto esperto di Gemona quali sono i bisogni della pedemontana pordenonese. Siamo senza parole».