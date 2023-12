Pauroso incendio al mobilificio: densa nube di fumo visibile a decine di chilometri di distanza

AZZANO DECIMO - All'improvviso le fiamme poi una densa nube di fumo nero che si alza verso l'alto visibile a decine di chilometri di distanza.

Pauroso incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 16 dicembre verso le 14:30, in un mobilificio di Azzano Decimo. L'allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato la densa nube che si stava sprigionando. Le chiamate arrivate al Nue, il numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, hanno fatto scattare l'emergenza. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco giunti dai vari distaccamenti e dal comando provinciale di Pordenone. A bruciare un mobilificio di via Ponte Luma, nella zona industriale di Arzano. La pensa nube di fumo che si è alzata in cielo ha allarmato migliaia di persone che l'hanno notata infatti a decine di chilometri di distanza.