Ragazzi travolti dalla furia del fiume Natisone. Il cellulare di Patrizia Cormos, quello da cui è stato lanciato l'allarme, era ancora acceso dentro la sua borsetta. Ora la speranza degli inquirenti è che si possa recuperare totalmente il contenuto per avere nuovi dettagli utili alle indagini dei carabinieri di Udine. I militari sperano di riuscire a risalire a video, fotografie e soprattutto messaggi di quella tragica giornata al fiume Natisone (31 maggio) in cui Patrizia e Bianca Doros hanno perso la vita. Materiale fondamentale per il caso giudiziario. Nel frattempo, continuano le ricerche di Cristian Casian Molnar, ma le speranze di trovarlo vivo sono pressoché nulle.

Il telefono ritrovato

Trascinato e poi affondato. Lo smartphone di Patrizia si è incastrato tra le rocce vicino all’argine del fiume Natisone. Grazie alla sua waterproofness (impermeabilità), ha continuato a squillare. Così il dispositivo life seeker, montato su un drone, ha localizzato le celle telefoniche a cui si agganciava. A questo punto, la zona è stata perlustrata fino a che non è stato ritrovato, come riporta il Corriere della Sera.

Le quattro telefonate

Quattro chiamate. Patrizia Cormos ha usato il suo telefono più volte, ma senza risultati. La prima è durata troppo poco (13.29), la seconda è andata vuoto. La terza e la quarta hanno una durata più lunga. Il contenuto delle chiamate è fondamnetale per le indagini: si potrà chiarire cosa ha detto esattamente Patrizia agli operatori il 31 maggio. La procura è al lavoro: saranno sentiti degli esperti per verificare il rispetto delle procedure di soccorso.

Le ricerche di Cristian Molnar

Una settimana esatta dalla tragedia, si cerca ancora il corpo di Cristian Molnar, il 25enne romeno travolto dalle acque del Natisone assieme alle amiche Patrizia e Bianca. Anche stamattina sono riprese le perlustrazioni. Il corso d'acqua ha perso la torbidità causata dal fango trascinato a valle e questo fa ben sperare per le ricerche da parte dei sommozzatori, che proseguiranno a scandagliare alcuni anfratti. Gli esperti del luogo hanno ricordato che in passato, un uomo - disperso mentre praticava attività sportive subacquee - venne ritrovato solo dopo due anni. Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, in costante contatto con la macchina dei soccorsi, ha spiegato che «fino a domenica il numero di persone resterà il medesimo».



Nel caso in cui, però, entro quella data non sarà trovato il corpo, «da lunedì le ricerche saranno per forza di cose concentrate in ambiti specifici e, dunque, non ci sarà l'attuale mobilitazione. Ciò non significa - ha puntualizzato il sindaco - che non si proseguirà fino a che non sarà restituito Cristian alla propria famiglia».