Guida con patente sospesa, fugge all'alt dei vigili: auto "sequestrata"

di Lara Zani

PORDENONE Guidava con la patente sospesa e per questo, quando gli agenti della Polizia locale in via Mestre gli hanno intimato l’alt, non si è fermato e ha cercato di fuggire con una manovra azzardata e pericolosa.



Protagonista dell’episodio, un 47enne sardo residente in città, a bordo di una Fiat Punto. La pattuglia, però, si è prontamente posta al suo inseguimento ed è riuscita a fermarlo. Per lui fermo del veicolo per tre mesi e revoca della patente che è stata mandata in Prefettura. Il 47enne circolava con patente sospesa dopo che era stato sorpreso al volante in stato di ebbrezza.

