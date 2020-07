Un uomo di 56 anni, residente a San Giorgio della Richinvelda, da 18 anni guidava senza patente ed è stato “pizzicato” grazie al controllo capillare del territorio assicurato dal Comando della Polizia locale dell’associazione intercomunale “Dal Meduna al Tagliamento”. Da quanto si è appreso, nel 2002 l’automobilista, allora 38enne, era incappato in una verifica delle forze dell’ordine, dopo un incidente stradale che lo aveva visto al volante con la mente annebbiata dall’alcol, con conseguente sospensione per due mesi del documento.

Non solo. Per lui venne prevista la revisione alla fine del periodo di interdizione della guida. Al contrario, l’uomo non ha provveduto a sottoporsi ad alcun esame che gli consentisse nuovamente di mettersi al volante, ma lo ha fatto ugualmente, senza alcun problema, fino alla scorsa settimana.

ORECCHIE DA MERCANTE

Nel corso del controllo al quale è stato sottoposto dagli agenti, il 56enne ha fatto finta di nulla, fino a quando il database della Polizia locale ha scoperto che da 18 anni non aveva più fatto alcun tipo di valutazione periodica, compresa quella che va ripetuta ogni dieci anni, con tanto di visita medica per l’idoneità alla guida. Di fronte a una violazione così grave ci si attenderebbe una pena pecuniaria piuttosto salata e invece il cittadino se la caverà con soli 168 euro di multa. Diversa la situazione del suo documento di guida per la quale è scattata la revoca. Per poter mettersi di nuovo al volante dovrà rifare tutti gli esami. Se fossi così incosciente da guidare ancora senza documento, scatterebbero una sanzione da 5mila euro e il fermo del veicolo per tre mesi. Alla terza infrazione consecutiva ci sarebbe invece la denuncia penale e la confisca del mezzo.

I CONTROLLI

L’attività, sia di prevenzione che di repressione, della Polizia Locale spilimberghese sta ottenendo buoni risultati. «Non intendo entrare nella situazione specifica - ha commentato il comandante della Polizia locale Filippo Pitton -, ma posso dire che questi brillanti risultati sono possibili grazie all’aumento del personale a disposizione. In particolare, è doveroso sottolineare l’entusiasmo e l’abnegazione con cui i quattro neo assunti hanno accettato l’incarico: si tratta di ottimi professionisti che hanno vinto un concorso dopo esperienze lavorative nel settore in altri Comandi con impieghi stagionali o comunque a tempo determinato».

GIOVANI E ABILI

Il personale appena entrato in ruolo è mediamente giovassimo: si tratta di un 21enne, due 23enni e un 43enne. Grazie al loro arrivo, è possibile pattugliare con attenzione le principali arterie della città del mosaico e di San Giorgio della Richinvelda: «Con una rotazione costante e la garanzia di copertura dei turni - osserva in conclusione Pitton - riusciamo ad assicurare la presenza non solo alle principali manifestazioni, ma anche lungo le strade, come forma di prevenzione». E non è infrequente scoprire qualche automobilista indisciplinato non solo sotto il profilo della velocità, ma anche del rispetto delle norme sulla circolazione e sulla revisione dei veicoli.

