Patente, corsi falsi per recupero punti e rinnovo: autoscuola nei guai

PORDENONE - Recuperare i punti persi o rinnovare la patente? Nessun problema grazie all'autoscuola che organizzava corsi fasulli per i propri clienti.

Trentaquattro persone sono state denunciate, per falsità in pubblici registri, in concorso tra di loro, a conclusione dell'operazione "Rinnovo Facile", condotta dalla Polizia a Pordenone, relativa a "corsi farsa" in un'autoscuola cittadina per il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente.

Gli investigatori hanno accertato che uno dei contitolari dell'autoscuola, che svolgeva anche le funzioni di istruttore di teoria e di guida, aveva falsamente attestato nei registri dei corsi la presenza di alcuni allievi alle lezioni, sebbene questi fossero assenti. Non venivano così rispettati gli orari di entrata e uscita dalle lezioni con la conseguente riduzione delle ore obbligatorie di frequenza per ottenere il rinnovo del documento e per il recupero dei punti della patente. È stata accertata, in alcuni casi, la falsa certificazione di esecuzione di ore di pratica di guida obbligatoria, sebbene le esercitazioni di guida specifica di mezzi pesanti, come autotreni o autobus, non fosse mai stata effettuata.

È anche emersa la falsa trascrizione di lezioni tenute da due medici specialisti, che non hanno mai collaborato con l'autoscuola. Per queste ragioni, il socio contitolare dell'autoscuola, un istruttore e 32 allievi sono stati denunciati in stato di libertà, mentre sono state rilevate altre irregolarità amministrative nello svolgimento dei corsi che sono state segnalate alla locale Motorizzazione Civile.

