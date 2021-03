PORDENONE - Ha tentato di sostenere l’esame di guida al posto di un connazionale sostituendo la foto della carta di identità. L’escamotage ideato da Hamzah Adam, ghanese che vive nella provincia di Parma ed è già in possesso della patente, è stato scoperto dalla Polstrada di Pordenone. Martedì l’uomo è stato arrestato per aver falsificato il documento ed è finito in carcere a Pordenone. A valutare la sua posizione sarà il sostituto procuratore Andrea Del Missier, che nell’eventuale richiesta di processo per direttissima dovrà tenere conto anche di due precedenti di polizia per sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti identificativi, oltre che di truffa.

LA SCOPERTA

Non è la prima volta che agli esami di guida qualcuno tenta di sostituirsi al vero candidato. Capita soprattutto con le persone di colore, le quali approfittano del fatto che per noi occidentali spesso è difficile distinguere le loro caratteristiche somatiche, specie se l’immagine a colori è molto scura. Probabilmente Adam ha contato proprio su questo fattore, perchè si è sostituito a un connazionale di 44 anni che abita a Colorno (Parma). Sulla carta di identità, rilasciata dal quel Comune lo scorso gennaio, ha applicato una pellicola trasparente con impressa la sua fotografia. I poliziotti, arrivati negli uffici della Motorizzazione alle 8 di mattina per verificare che l’esame di teoria per il conseguimento della patente si svolgesse regolarmente, hanno fatto un controllo dei documenti a campione. Quando si sono ritrovati tra le mani la carta di identità di Adam, hanno notato qualcosa di strano. Sollevata la pellicola trasparente, ecco spuntare la fotografia del vero titolare del documento.

L’ARRESTO

In questi casi è previsto l’arresto. Ad Adam, che ha nominato di fiducia l’avvocato Laura Ferraboschi del Foro di Parma, sono stati sequestrati il telefonino e la pratica relativa al rilascio della patente di guida. Ci sono state conseguenze anche per i due connazionali che lo hanno accompagnato a Pordenone: si tratta di un 40enne sanzionato perchè ha violato le norme anti Covid-10 e di un 37enne privo di permesso di soggiorno e che adesso rischia l’espulsione. Per tutti e tre la trasferta friulana si è conclusa con l’emissione di tre fogli di via da parte del questore Marco Odorisio.



