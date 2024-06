PORDENONE - Il progetto pilota che azzera i tempi di attesa per il rilascio dei passaporti si allarga a Maniago e Spilimbergo. Dopo la sperimentazione a San Vito al Tagliamento e Sacile, il questore Giuseppe Solimene ha esteso il servizio nei due Comuni mandamentali che sono il punto di riferimento delle “terre alte”. «Servizi e sicurezza si muovono in modo parallelo e la sinergia con gli enti locali è importante», ha osservato il questore, pienamente soddisfatto del risultato ottenuto finora. A San Vito, come ha spiegato il sindaco Alberto Bernava, sono stati emessi in un centinaio di passaporti. «I tempi di attesa si sono ridotti e l’impatto è stato forte - ha spiegato - Abbiamo avuto un grande consenso e una rinnovata fiduzia nelle istituzioni». Ai Servizi Demografici del Comune di San Vito possono rivolgersi i cittadini di tutto il mandamento, che conta 40mila abitanti, quindi anche coloro che risiedono a Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano, Casarsa, San Martino o Valvasone Arzene. Lo stesso vale per Sacile, che copre un territorio di circa 60mila abitanti e dove è stato emesso un altro centinaio di passaporti. «Un progetto pienamente riuscito - ha detto il sindaco Carlo Spagnol - Ha superato le aspettative dando risposte in tempi rapidi e inattesi».



I NUOVI COMUNI



I sindaci di Maniago e Spilimbergo - Umberto Scarabello e Enrico Sarcinelli - hanno sottolineato il ruolo di “città di fondovalle”, con a monte un territorio montano con difficoltà geografiche, ma anche di alfabetizzazione digitale. Perché ci vuole lo Spid per prenotarsi nell’agenda digitale. E bisogna sobbarcarsi chilometri su chilometri per raggiungere Pordenone da Erto e Casso o da Tramonti di Sopra. A Maniago l’agenda è già aperta, lo stesso vale per Spilimbergo. La prossima settimana in Comune ci sarà un poliziotti dell’Ufficio passaporti che sbrigherà le prime pratiche e nel giro di 24/48 ore stamperà il passaporto, che potrà essere consegnato nuovamente in Comune nel giro di una settimana (in caso di urgenza può essere ritirato subito in Questura). Ieri mattina, come ha sottolineato il dirigente della Divisione polizia amministrativa e sociale, Pier Giovanni Rodriquez, sono stati ad esempio firmati i documenti sbrigati il giorno prima a Sacile.



L’ATTIVITÀ



Quella di Pordenone è l’unica Questura che ha raddoppiato il lavoro. «In quattro mesi - ha spiegato Rodriquez - abbiamo recuperato il ritardo dovuto a Covid, Brexit e al fatto che non arrivavano i passaporti. Abbiamo lavorato sabato e domenica per smaltire gli arretrati». L’ispettore Giuseppe Teriaca, responsabile dell’Ufficio, ha illustrato la nuova collaborazione con le amministrazioni locali. Ogni Comune ha la sua agenda: si prenota, si scaricano i moduli, vengono rilevate le impronte e poi interviene un poliziotto “itinerante”. La pratica - già completata in Comune - viene lavorata in Questura, dove vengono stampati i passaporti. A luglio, ha annunciato il questore, si potrà chiedere il passaporto anche in Posta. Nel Friuli Occidentale, comunque, si proseguirà con le agende dei quattro Comuni mandamentali.