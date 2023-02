Passaporti, in Questura a Pordenone cinque giornate di aperture straordinarie

PORDENONE - Apertura straordinaria degli Uffici Passaporti della Questura di Pordenone al fine di smaltire il boom di richieste. Per agevolare l'utenza, da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo gli sportelli saranno aperti al pubblico dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

L’apertura straordinaria dell’Ufficio Passaporti della Questura di Pordenone è rivolta ai cittadini che hanno già ottenuto l'appuntamento mediante prenotazione sul portale dedicato con necessità di anticipare la data del rilascio. Eventuali richieste per il rilascio urgente del passaporto per coloro che non hanno richiesto l’appuntamento tramite il portale dedicato, e che abbiano necessità di intraprendere un viaggio all'estero per motivi urgenti (salute, lavoro, studio o altro comprovata necessità) potranno essere presentate direttamente allo sportello dell'Ufficio Passaporti. Nelle prossime settimane verranno effettuate ulteriori aperture straordinarie.