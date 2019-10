Passanti distratti: rompono 3 volte il bastone bianco al podista cieco

di Antonella Santarelli

PORDENONE - Per tre volte, nel giro di poco tempo, persone distratte o intente a guardare il cellulare mentre camminano, gli sono andate addosso, rompendogli il bastone bianco per ciechi che lo aiuta a muoversi liberamente per la città, senza aver bisogno di accompagnatori. L'ultimo episodio è accaduto nei giorni scorsi, sotto i portici di piazza Risorgimento, e questa volta, stimato fisioterapista e, sopratutto, maratoneta senza limiti, non le ha mandate a dire. Con un post sulla sua pagina di Facebook ha rimproverato «gli imbecilli che pur avendo la vista non sono in grado di vedere. Non è una questione di soldi - ha precisato - per i 50 euro che costa il bastone, ma di rispetto e di attenzione nei confronti degli altri». E, inutile dirlo, ha ottenuto grande solidarietà.