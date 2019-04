Sale sul tetto per controllare i lavori e precipita da 5 metri d'altezza

PASIANO (PORDENONE) - Un uomo di 71 anni, di Roncadelle (Treviso), è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto il 26 aprile mattina a Pasiano (Pordenone), in un complesso residenziale di sua proprietà.



Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Prata, l'anziano, per controllare lo stato di avanzamento dei lavori dell'immobile, dopo aver scavalcato la protezione metallica dell'impalcatura, è salito sul tetto, che ha ceduto improvvisamente, facendolo precipitare al suolo da un'altezza di cinque metri.



L'uomo ha riportato politraumi e la frattura del femore: è stato elitrasportato a Udine, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dell'accaduto gli operai erano impegnati in un'altra area del cantiere e si sono avveduti dell'ingresso non autorizzato soltanto quando hanno udito le richieste di aiuto del ferito.

