PASIANO - Comunità in lutto per Claudio Corazza, ex portalettere del paese e vecchia gloria del calcio locale. Se ne è andato nel pomeriggio di sabato 22 gennaio all'età di 67 anni (ne avrebbe compiuti 68 il 18 marzo), lasciando nel dolore la moglie Emilia Colla, i figli Luca e Alessandra e la sorella Luigina. L'ex calciatore della Pasianese si è spento all'ospedale di Pordenone per le conseguenze del Covid-19. Riscontrata la positività al contagio mentre era in attesa della terza dose di vaccino, Corazza si è aggravato e ha sviluppato una polmonite bilaterale. Patologia da cui non si è ripreso. La sua scomparsa ha lasciato attoniti molti pasianesi, che lo hanno apprezzato per la sua abilità sportiva. «Uno dei più bravi giocatori che la Pasianese ha avuto e che ho avuto la fortuna di avere come compagno di squadra», ha scritto un ex calciatore commentando la notizia della morte, diffusa nella pagina Facebook Sei di Pasiano se:, a cui hanno fatto eco numerosi messaggi di cordoglio. Corazza ha sempre vissuto a Pasiano; si era diplomato regioniere, alternando studio e sport, per inseguire, fin da giovane il sogno di tanti ragazzi della sua epoca: farsi strada nel mondo del calcio. Ha percorso la sua carriera tra gli anni 70 e 80, nella squadra di casa che militava in Prima categoria. Il ruolo che gli era congeniale era il centrocampista. Molto attento e capace, costruiva azioni che consentivano agli attaccanti di andare a segno. Questa caratteristica era valsa a Corazza il soprannome di postino del gol, collegato anche alla sua professione ufficiale, poiché dopo il diploma era stato assunto dalle Poste italiane, azienda in cui è rimasto fino all'anno del pensionamento, il 2020, con l'incarico di portalettere negli uffici di Pasiano e Prata. La carriera sportiva lo portò a militare nel Brugnera, che all'epoca giocava in Promozione. Anche Luca Corazza ha seguito le orme calcistiche del padre; entrato fin dal piccolo nelle file dell'Union Pasiano, il calciatore ha poi giocato in altre squadre di maggior rilievo. È tornato poi ad indossare i colori rossoblù della prima squadra Pasianese nelle ultime stagioni, anche con il grado di capitano. Un'altra grande passione di Corazza era la pesca, hobby che praticava con frequenza, quando si recava alla Brussa di Caorle e nelle valli di Jesolo, oltre a partecipare al gare di pesca sportiva alla trota a Casarsa e Fontanafredda. Quanto pescato lo donava a conoscenti e compaesani, seguendo la sua natura generosa e buona, ricordano i familiari. I funerali, la cui data non è stata ancora fissata, si terranno nella chiesa di San Paolo Apostolo. (cr.sp.)