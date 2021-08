PORDENONE - Un parto in acqua a casa, che doveva rappresentare un momento di gioia per una giovane coppia di cittadini statunitensi, si è trasformato in tragedia. La mamma, 21 anni, ha dato alla luce una bambina che si è presentata subito non reattiva e ipotonica. A nulla sono servite le manovre di rianimazione messe in atto da una delle due ostetriche presenti al parto e la disperata corsa con l'ambulanza del 118 al Santa Maria degli angeli,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati