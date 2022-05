"Centro ingrosso bionde", bufera sul messaggio del parrucchiere: «E' sessista»

SACILE - Un po’ è caduto dalle nuvole, Shengjie, quando ha visto sotto il suo filmato alcuni commenti davvero poco lusinghieri. Shengjie, per tutti Shi, è il parrucchiere che ha salone in via San Liberale a Sacile. Un suo post su Instagram ha scatenato “le hater” di turno che ne hanno intravisto del becero sessismo. Nel video lo si vede alla guida di un furgone nero dal cui portellone laterale escono, una dopo l’altra, 8 ragazze, quasi tutte in look total black, con fluenti chiome delle più varie sfumature di biondo. Allegria e una colonna sonora dance condiscono l’insieme, dandogli un tono scanzonato. Nulla su cui polemizzare, non fosse stato per il titolo scelto: “Centro ingrosso bionde”. Apriti cielo... I commenti di condanna sono andati dal tenero “Titolo di cattivo gusto” fino al più aggressivo “Titolo sessista da denuncia”. Realmente offensivo, invece, il commento “I cervelli erano su un altro furgone come trasporto eccezionale”, che avrebbe potuto far arrabbiare davvero qualcuna delle improvvisate modelle. In mezzo a questi estremi, più di qualche “Tutte uguali”.

IL CHIARIMENTO



In effetti, le giovani che scendono dal furgone sembrano tante declinazioni di una Chiara Ferragni nei momenti di massimo splendore. «Noi siamo specializzati in quelle pettinature e nelle sfumature di biondo», ricorda Shi che, con saggezza orientale, non dà troppo peso ai commenti negativi, registrandone invece parecchi a suo favore. «Se qualcuna si è sentita offesa ci scusiamo - aggiunge -, intendevamo solo sottolineare la quantità e la qualità del nostro lavoro. Ho chiesto alle ragazze che hanno posato per il video e nessuna di loro si è sentita denigrata». Shi appare un po’ dispiaciuto per un polverone che non intendeva sollevare: «Abito qui da 16 anni, mi sento sacilese ormai». Rappresentante di un mondo patinato che interpreta con molto stile e buon successo, e al quale molte signore, anche giovani, sembrano voler far parte. Nel suo salone si tengono corsi e non di rado Shi è chiamato a presenziare a manifestazioni di rilievo per il suo settore. L’ultimo, a Torino lo scorso week end, alla presenza di una nota rivista, svariate influencer e qualche buon nome dell’hair styling. Insomma, un sacilese acquisito che tiene alto il nome del paese, nel settore dei boccoli biondi. Valgono anche quelli. Ciò di cui She non aveva fatto conto era il propagarsi del virus dell’odio che spesso corre in rete.