Fanno a pezzi le panchine del parco, presi i giovani vandali

CORDENONS - Vandalismi nella zona di riqualificazione ambientale vicino alla nuova discarica. Le strutture in legno posizionate nell’area, in particolar modo le panchine utilizzate ai fini della didattica dagli alunni delle scuole di Cordenons, sono state divelte e distrutte. « La presenza costante - chiarisce l’assessore Lucia Buna - dei volontari dell’Associazione naturalistica locale, presieduta da Giuseppe Brun, ha permesso di pescare flagranza i teppistelli ».

L’IDENTIKIT

Si tratta di minorenni e maggiorenni, tutti di Cordenons, identificati poi dalla P olizia che è intervenuta in località Vinchiaruzzo dove, proprio vicino alla discarica gestita da Hera Ambiente, si estende la zona verde di mitigazione ambientale. «Chiederemo alle forze di polizia – annuncia Buna – se gli atti vandalici commessi qualche giorno fa sono ad opera del gruppetto di ragazzini che già l’estate scorsa si era messo in evidenza per situazioni poco piacevoli, sia in piazza della Vittoria che nei parchi pubblici. Se così fosse, significherebbe che i richiami a rispettare l’ordine e il decoro dati dalla nostra polizia locale non sono stati sufficienti a far cambiare loro le brutte abitudini. A questo punto, averli identificati in modo chiaro e tangibile, farà scattare tutte le procedure che vedranno, da parte delle famiglie dei minorenni e dei maggiorenni, anche la riparazione delle panchine di legno distrutte nell’area di mitigazione. Non si esclude, inoltre, che gli autori possano essere denunciati ». Non solo: «Polizia locale, carabinieri e polizia di stato - fa sapere Buna - stanno anche monitorando gruppi di ragazzi che la sera si aggirano vicino alla centrale elettrica del Makò. Questo per evitare che si formino assembramenti e che proprio quelle occasioni diventino occasione di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Non lasceremo nulla al caso - avverte Buna - e le segnalazioni dei cittadini verranno valutate attentamente dal Comando di polizia intercomunale di Pordenone e Cordenons».

IL PRECEDENTE

A Cordenons si vuole evitare che la situazione possa degenerare e che si possa ripetere qualcosa di simile al raid di aprile 2019 cominciato all’Aldo Moro. Lì due minorenni avevano scaricato il contenuto di alcuni estintori su porte, finestre, parte retrostante del centro culturale ed attiguo parcheggio. Prima di salire sul tetto (usufruendo di una scaletta di servizio), avevano divelto, a calci oppure arrampicandosi sino a farlo crollare a terra, un palo dell’illuminazione pubblica. In piazza dei donatori si erano divertiti a rovesciare le fioriere. Poi ad essere prese di mira erano state alcune abitazioni. I proprietari, specialmente quelli di via Cortina e dintorni, la mattina seguente si erano resi conto che muri e cancelli erano stati completamente imbrattati. Ad accorgersi, per quanto riguarda i danni provocati all’Aldo Moro, era stato un cittadino che, transitando nelle vicinanze della struttura comunale, aveva notato qualcosa di anomalo. Immediata era stata la segnalazione alla polizia locale e all’amministrazione civica.