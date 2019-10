Parco intitolato a Oriana Fallaci, la Lega: «Simbolo della libertà occidentale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - La decisione della giunta Ciriani è del giugno scorso: la celebrazione dell'intitolazione è prevista per venerdì prossimo, alle 16,30, in via Pitter a Rorai Grande, dietro il cimitero. Un parco sarà intitolata alla giornalista - scomparsa nel 2006 - Oriana Fallaci. La Lega gioca d'anticipo e parla di intitolazione a un simbolo della libertà occidentale. «Ritengo - sottolinea il capogruppo leghista in Comune, Simone Polesello - che dedicare un parco cittadino alla giornalista,...