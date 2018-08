La città che cambia: un park a due piani in via Dante

di Davide Lisetto

Un park a due piani in via Dante NUOVI PARK PORDENONE Parcheggiare in città, in particolare in alcune giornate come quelle del mercato settimanale o quando vi sono delle manifestazioni, spesso è ancora un problema. Anche se, per la verità, nei parcheggi in struttura (via Oberdan, Vallona, Corte del Bosco, e via Rivierasca) non sono poche le volte in cui diversi posti restano liberi. Il problema dei park in struttura è piuttosto quello legato alla richiesta di abbonamenti: in particolare per via Vallona e Corte...