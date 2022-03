PORDENONE - L'autorimessa doveva essere off-limits già dal 2008, quando i vigili del fuoco avevano revocato il certificato di prevenzione incendi. Ma almeno una parte degli inquilini aveva continuato a utilizzarla e perfino le catenelle collocate per impedire l'accesso erano state rimosse da ignoti. Così, alla fine, gli amministratori di alcuni condomini che si affacciano su viale Trento, piazzetta Costantini e via Rovereto si sono rivolti all'amministrazione comunale e al prefetto, ed è arrivata l'ordinanza sindacale che vieta l'accesso all'autorimessa da 78 posti auto fino a che non saranno ripristinate le condizioni necessarie. Con la conseguenza, fra l'altro, che le 78 vetture dei residenti dovranno per ora cercare parcheggio su strada in una zona, quella circostante piazza Risorgimento, già piuttosto congestionata.

LA STORIA

I condomini in questione - Italia 1. lotto in viale Trento 22/26, Italia 2. A e Italia 2. B in via Rovereto 2 e 1 e Italia 3 e Italia 4 siti rispettivamente in piazzale Costantini 6 e via Rovereto 11, comprendenti anche il Residence Italia hanno infatti in comune una autorimessa con una superficie di 1.670 metri quadrati, comprendente 78 posti auto. I problemi sono cominciati ancora nel 2008 quando, a seguito di una segnalazione con la quale veniva evidenziata la presenza in un ripostiglio di materiale combustibile, i funzionari dei vigili del fuoco avevano eseguito un sopralluogo, rilevando anche la presenza di un gruppo elettrogeno all'interno dell'autorimessa di cui non era mai stata data notizia al comando, e quella di un serbatoio fuori terra di gasolio a suo servizio. Di qui il parere contrario all'esercizio dell'autorimessa e la revoca con decorrenza immediata del certificato in attesa di opere di adeguamento. Opere che, però, non sono ancora state eseguite e sono ancora in fase di progettazione, considerate le numerose difficoltà, criticità e l'onerosità dell'intervento. Da parte loro gli amministratori dei condomini hanno provveduto, di comune accordo, previo avviso diramato a tutti i residenti, a chiudere l'autorimessa per interdirne l'uso, considerato che i divieti di utilizzo comunicati ai condòmini nel corso degli anni tramite raccomandate e comunicazioni in assemblea si sono rivelati inutili.



LA STRETTA

Ma anche le catene poste a chiusura dell'attività sono state rimosse da ignoti, e dunque gli amministratori hanno scritto al sindaco e al prefetto chiedendo che vengano adottati i necessari provvedimenti per impedire l'uso dell'autorimessa fino all'esecuzione delle opere di adeguamento e al successivo perfezionamento della Scia antincendio. Un ulteriore sopralluogo è stato effettuato dal personale del Comune un anno fa e la situazione è praticamente ancora invariata: le opere di adeguamento dell'autorimessa sono ancora in fase di progettazione e quindi non sussistono le condizioni di sicurezza antincendio, nonostante il gruppo sia stato disattivato e sconnesso una decina di anni fa e il serbatoio di gasolio fuori terra rimosso. Di qui l'ordinanza, che impone il divieto di esercizio dell'attività di autorimessa fino alla presentazione della Scia di prevenzione incendi, con divieto di accesso e stazionamento nell'autorimessa interrata di qualsiasi mezzo privato a motore, ad eccezione dei mezzi necessari al carico e scarico di merci nei magazzini e degli eventuali mezzi necessari alla manutenzione delle parti impiantistiche degli edifici. Dovranno dunque essere approntati tutti gli accorgimenti tecnici (cartellonistica, dissuasori, e così via) per impedire l'ingresso e lo stazionamento di mezzi a motore nell'autorimessa. Per gli inadempimenti, scatterà la denuncia.